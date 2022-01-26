Реакция котов на куриное яйцо покорила соцсети

Принято считать, что в большинстве своем коты чересчур независимые животные. Ждать от них проявления любви и ласки не стоит. А в интернете чаще вирусятся ролики, в которых эти хвостатые явно соревнуются за звание “самого ужасного кота в мире”.

Пользовательница Тик-Ток с ником @annafromtiktok решила доказать, что кошки могут быть надежными защитниками, когда им предоставляется такая возможность. Она дала своему коту куриное яйцо и записала на видео реакцию животного. Удивительно, но домашний питомец отнесся к “подарку” с нежностью.

“Видимо, если дать кошке яйцо, она его защитит, потому что оно хрупкое”, – комментирует автор видео реакцию кота.

Ее слова стали саундтреком к сотням других видеороликов. Хотя кошки не отличаются добротой и сочувствием, после того, как им давали яйцо, многие из них прижимались к нему, как наседка, обхватывали лапами в приливе нежности и даже пытались “помыть”.

@traceyjorgensen

Одна кошка слишком серьезно отнеслась к новой работе. И когда ее владелица пришла забрать яйцо, она не дала это сделать. И даже прикусила руку хозяйке.

@raya_lavender.roots

Конечно, есть среди хвостатых и исключения. Некоторые кошки не собирались нести ответственность за хрупкое яйцо и просто его проигнорировали (такое поведение наверняка знакомо владельцам). А для кого-то новый предмет быстро стал игрушкой и полетел на пол.

@summystarr