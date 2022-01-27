Жительница блокадного Ленинграда поделилась воспоминаниями

Воспоминаниями о Великой Отечественной войне поделилась председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова в беседе с "Петербургским дневником".
«Из жизни на Петроградской мне не забыть, как кричали звери в зоопарке во время бомбёжек. Это оставляет след на всю жизнь в твоей душе. Говорить о блокаде тяжело. И с годами становится только сложнее», — заявила она.
Эпидемий, по ее словам, в осажденном городе не было. В Ленинграде строго соблюдались карантинные меры, и все быстро вычищали.
«В октябре 1942 года мой детдом, куда я попала в мае, эвакуировали через Волховстрой. Мост через Волхов был сильно повреждён, переправляться нам и раненым, которых отправляли в тыл, помогали моряки», — рассказала Тихомирова.
Она рассказала, что их несколько раз бомбили, а в некоторых местах советские войска вели бои всего в 800 м от железнодорожных путей.
«Мы были эвакуированы в Алтайский край, в колхоз «Майское утро», которым руководил дед второго космонавта Германа Титова», — отметила Тихомирова.
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