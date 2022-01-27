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55 минут назад

Жительница блокадного Ленинграда поделилась воспоминаниями о войне

Воспоминаниями о Великой Отечественной войне поделилась председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова в беседе с "Петербургским дневником".

Жительница блокадного Ленинграда поделилась воспоминаниями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Из жизни на Петроградской мне не забыть, как кричали звери в зоопарке во время бомбёжек. Это оставляет след на всю жизнь в твоей душе. Говорить о блокаде тяжело. И с годами становится только сложнее», — заявила она.

Эпидемий, по ее словам, в осажденном городе не было. В Ленинграде строго соблюдались карантинные меры, и все быстро вычищали.

«В октябре 1942 года мой детдом, куда я попала в мае, эвакуировали через Волховстрой. Мост через Волхов был сильно повреждён, переправляться нам и раненым, которых отправляли в тыл, помогали моряки», — рассказала Тихомирова.

Она рассказала, что их несколько раз бомбили, а в некоторых местах советские войска вели бои всего в 800 м от железнодорожных путей.

«Мы были эвакуированы в Алтайский край, в колхоз «Майское утро», которым руководил дед второго космонавта Германа Титова», — отметила Тихомирова.

Ранее мы писали о том, что рассказала о войне дочь Растроповича и Вишневской.

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