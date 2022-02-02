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1 час назад

Инженер рассказал, что делать при падении лифта

Инженер-проектировщик Дмитрий Желковский рассказал, что делать тем, кто оказался в падающей кабине лифта. Его слова приводит «Мослента».

Инженер рассказал, что делать при падении лифта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, в современных кабинах установлены аварийные стопорные механизмы, которые уберегают лифт от падения. Однако, если это случается, находящиеся внутри лифта люди чувствуют интенсивную тряску.

Если лифт застрял, в первую очередь надо связаться с диспетчерской службой либо на панели лифта, либо по указанному номеру телефона, сказать адрес и предположительный этаж. Не стоит пытаться самому выбраться из лифта, даже если кажется, что кабина устойчива. Это может спровоцировать дальнейшее падение.

«Если пассажиры чувствуют, что кабина все-таки опускается, необходимо нажать кнопку "стоп". Ни в коем случае не надо нажимать на кнопку открытия дверей», — сказал эксперт.

При падении лифта надо принять безопасную позу, зафиксировав положение тела: прислониться к стене или присесть на корточки и упереться руками в пол. Если в кабине есть поручни, лучше за них взяться.

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