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1 час назад

Богач из России поставил мировой рекорд по рыбной ловле

Известному российскому рыболову Илье Щербовичу удалось поставить еще один мировой рекорд. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства.

Богач из России поставил мировой рекорд по рыбной ловле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В октябре 2021 года Щербович поймал тайменя весом 52,39 килограмма. Это произошло на реке Тугур в Хабаровском крае. Мужчина справился с рыбой за 25 минут. Взвесив и задокументировав свой улов, он отпустил тайменя в реку. В январе 2022 года рекорд был зарегистрирован Международной ассоциацией спортивного рыболовства.

Илья Щербович — президент инвестиционной группы UCP. Он считается одним из богатейших людей России. В 2020 году Forbes оценил его состояние в 750 миллионов долларов.

До этого мы рассказывали, что рыбу-каннибала обнаружили на берегу океана.

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