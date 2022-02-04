Богач из России поставил мировой рекорд по рыбной ловле

Известному российскому рыболову Илье Щербовичу удалось поставить еще один мировой рекорд. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства.

В октябре 2021 года Щербович поймал тайменя весом 52,39 килограмма. Это произошло на реке Тугур в Хабаровском крае. Мужчина справился с рыбой за 25 минут. Взвесив и задокументировав свой улов, он отпустил тайменя в реку. В январе 2022 года рекорд был зарегистрирован Международной ассоциацией спортивного рыболовства.

Илья Щербович — президент инвестиционной группы UCP. Он считается одним из богатейших людей России. В 2020 году Forbes оценил его состояние в 750 миллионов долларов.