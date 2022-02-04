В TikTok новый тренд: пользователи рассказывают, как на самом деле называют своих питомцев. Под песню That's Not My Name («Это не мое имя») группы The Ting Tings тиктокеры показывают своих любимых животных, а затем — их милые прозвища.

Так, кота Торнадо зовут Тортиком, Торнадо, Штормом и Аллигатором, котенка Шума — Котозавриком, Шумахером, Лавашиком и Креветкой. Ральф превращается в ЧеТыТамОпятьСожрал, Жироцераптора и Сонную Складку. Пес Лаврик получил прозвища Лаврушка и Лаврентий Палыч.

С полным и довольно умилительным списком прозвищ можно ознакомиться, перейдя по звуку That's Not My Name. Помимо кошек и собак, в тренде приняли участие крысы, попугаи, лошади, пингвины и даже люди.