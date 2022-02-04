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1 час назад

Женщина потратила 25 лет на поиск утонувшего Lego

Женщина потратила 25 лет на поиск вынесенных на берега Дэвона и Корнуолла, Англия, деталей Lego, которые утонули в море. LADbible сообщает, что британка создала проект, посвященный охоте на фигурки, и написала об этом книгу.

Женщина потратила 25 лет на поиск утонувшего Lego
Фото: @LegoLostAtSea@LegoLostAtSea

13 февраля 1997 года грузовое судно, перевозившее контейнеры с различными товарами, попало в шторм. Из-за этого часть контейнеров, в том числе тот, в котором было пять миллионов деталей Lego, оказалась на дне. Когда Трейси Уильямс узнала об этом, она вместе с семьей отправилась на поиск выброшенных на берег деталей и фигурок.

В итоге, дело настолько увлекло британку, что она превратила его в проект, о котором рассказывала на своих страницах в соцсетях, а затем посвятила ему книгу.

Ее проект привел к большому исследованию, которое показало, что детали Lego могут сохраняться невредимыми в океане в течение почти 1,3 тысячи лет. Исследование провели специалисты из Университета Плимута.

Ранее стало известно о том, что богач из России поставил мировой рекорд по рыбной ловле.

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