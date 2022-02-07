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1 час назад

Женщина два дня провела в озере на надувном матрасе и выжила

Мира Маркина

В США женщина застряла на надувном матрасе посреди озера Тексома и выжила. Об этом сообщает NBC News.

Женщина два дня провела в озере на надувном матрасе и выжила
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в штате Оклахома. Женщину в воде заметили машинисты проезжающего мимо поезда. Они остановили состав и связались с диспетчером, чтобы вызвать экстренные службы.

Представительница железнодорожной компании BNSF Railway Лена Кент (Lena Kent) рассказала, что американка два дня плавала по озеру при температуре минус 15 градусов по Цельсию. Ее обнаружили в критическом состоянии — с переохлаждением и кровоточащими порезами на руках.

Женщину унесло в озеро, когда она она с еще одним мужчиной пыталась переплыть с одной лодки на другую на матрасе.

Ранее стало известно, что женщина потратила 25 лет на поиск утонувшего Lego.

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