Женщина два дня провела в озере на надувном матрасе и выжила

В США женщина застряла на надувном матрасе посреди озера Тексома и выжила. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в штате Оклахома. Женщину в воде заметили машинисты проезжающего мимо поезда. Они остановили состав и связались с диспетчером, чтобы вызвать экстренные службы.

Представительница железнодорожной компании BNSF Railway Лена Кент (Lena Kent) рассказала, что американка два дня плавала по озеру при температуре минус 15 градусов по Цельсию. Ее обнаружили в критическом состоянии — с переохлаждением и кровоточащими порезами на руках.

Женщину унесло в озеро, когда она она с еще одним мужчиной пыталась переплыть с одной лодки на другую на матрасе.