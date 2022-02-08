Вклад СССР в разгром нацистов стал предметом дискуссии

В США, Франции, Германии и Великобритании был проведен опрос о том, чей вклад в разгром нацистов оказался решающим. Его результаты вызвали споры между пользователями американского форума Reddit.
Согласно выводам, сделанным после обработки ответов, большинство французов, американцев и немцев назвало решающим вклад США, а британцы — свой вклад. Однако интернет-пользователи усомнились в честности опубликованных результатов.
"Я американец, но скажу, что СССР. Восточный фронт был сущий ад. На Западном фронте столько братских могил не было", - отметил ConventionalWisdumb.
"Я немец и считаю, что в реальных боях больше всего сделал СССР", - поддержал предыдущего комментатора Azaghal1988.
"Я британец, но скажу, что русские. Но нигде не воевали с такой жестокостью, как на Восточном фронте. Это, считай, совсем другая война", - написал Jadeskye7.
"Только СССР, а не Россия. Без других республик они бы не справились", - уточнил MaritimeMonkey.
Были и комментаторы, отстаивающие иную точку зрения.
"Если бы США не открыли Западный фронт, то Германия сосредоточила бы войска на Восточном фронте. Кроме того, у Советов были поставки от других союзников. Так что не факт, что основной вклад внесли Советы", - выразил мнение Wtfwurst.
"Я считаю, есть аргументы в пользу британцев и бывшей Британской империи, ведь если бы они не выстояли против немцев в самом начале войны, все обернулось бы совсем по-другому. Есть в пользу русских из-за их жутких потерь и огромных жертв. И есть в пользу американцев — за их жизни и промышленную мощь", - предположил bcarter3.
Читайте также: дочь дирижера Ростроповича и оперной певицы Вишневской рассказала о том, что ее родители пережили во время войны.