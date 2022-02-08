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1 час назад

Вклад СССР в разгром нацистов стал предметом дискуссии

Мира Маркина

В США, Франции, Германии и Великобритании был проведен опрос о том, чей вклад в разгром нацистов оказался решающим. Его результаты вызвали споры между пользователями американского форума Reddit.

Вклад СССР в разгром нацистов стал предметом дискуссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно выводам, сделанным после обработки ответов, большинство французов, американцев и немцев назвало решающим вклад США, а британцы — свой вклад. Однако интернет-пользователи усомнились в честности опубликованных результатов.

"Я американец, но скажу, что СССР. Восточный фронт был сущий ад. На Западном фронте столько братских могил не было", - отметил ConventionalWisdumb.

"Я немец и считаю, что в реальных боях больше всего сделал СССР", - поддержал предыдущего комментатора Azaghal1988.

"Я британец, но скажу, что русские. Но нигде не воевали с такой жестокостью, как на Восточном фронте. Это, считай, совсем другая война", - написал Jadeskye7.

"Только СССР, а не Россия. Без других республик они бы не справились", - уточнил MaritimeMonkey.

Были и комментаторы, отстаивающие иную точку зрения.

"Если бы США не открыли Западный фронт, то Германия сосредоточила бы войска на Восточном фронте. Кроме того, у Советов были поставки от других союзников. Так что не факт, что основной вклад внесли Советы", - выразил мнение Wtfwurst.

"Я считаю, есть аргументы в пользу британцев и бывшей Британской империи, ведь если бы они не выстояли против немцев в самом начале войны, все обернулось бы совсем по-другому. Есть в пользу русских из-за их жутких потерь и огромных жертв. И есть в пользу американцев — за их жизни и промышленную мощь", - предположил bcarter3.

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