Перечислены 6 главных фраз телефонных мошенников

Стало известно, какие шесть основных фраз используют мошенники. Их перечислил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством "Прайм".

Как считает эксперт, к каждому телефонному звонку следует подходить с такой же осторожностью, с какой мы подходим к двери, в которую стучат незнакомцы. Соловьев считает, что идти на контакт можно, "только убедившись в безопасности и законности намерений своего визави".

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1. "Я из Следственного комитета (полиции, ФСБ, прокуратуры), мы выявили в банке мошенника, помогите его изобличить". Или: "К нам поступила информация из банка, что туда пришёл человек с доверенностью на ваше имя".

"Хоть и звучит такая фраза иногда правдоподобно, но история невероятная",

- отметил эксперт, посоветовав после этой фраз класть трубку.

2. "Для вашего удобства давайте привяжем QR-код к Госуслугам. Для этого введите код из СМС".

Юрист напомнил, что QR-код и так уже привязан к странице, а сотрудники портала Госуслуг никому не звонят.

3. "Мы из техподдержки банка. Сейчас много случаев мошенничества, поэтому загрузите приложение для обеспечения сохранности ваших сбережений по ссылке".

Соловьев не советует устанавливать непроверенные приложения, так как именно они могут украсть деньги со счетов.

4. "Купите билеты на уникальный концерт (спектакль) по хорошей цене".

В таком смс-сообщении может содержаться ссылка на анкету под видом покупки билета, заполнив которую, жертва отдает все данные карт прямо в руки мошенников.

5. "На вашем счете зафиксирована подозрительная активность".

"После этого жертву вынуждают либо перевести все средства на промежуточные счета мошенников либо взять кредит, обналичить его и также перевести средства по указанным преступниками адресам. Поэтому безопасность своего счета проверять надо только ответным звонком в свой банк, а лучше — личным визитом туда",

— рассказал юрист.

6. "Бабушка (папа, мама), я сбил человека, у него телесные повреждения. Для решения вопроса нужны деньги".

Как утверждает специалист, подобные звонки или смс-сообщения - чистой воды мошенничество.

Помимо этих шести фраз злоумышленники могут постараться убедить жертву в том, что она выиграла какой-то приз.

"В этом случае под перспективой получения некого приза человеку навязывается перевод личных средств за доставку, растаможку, пересылку, а также "инвестирование" определённой суммы на счета "брокерской компании" для получения "приза" и т.д".