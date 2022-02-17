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1 час назад

Мужчина разозлил всех, рассказав, что тратит по $2000 на «элитную» воду

Диана Товсепова

Житель США рассказал в соцсетях, сколько в месяц он тратит на «элитную» воду и разозлил всех.

Мужчина разозлил всех, рассказав, что тратит по $2000 на «элитную» воду
Фото: @ryandubs/TikTok@ryandubs/TikTok

Американец Райан Дабс, называющий себя водяным снобом, в своем TikTok рассказал, что не пьет воду из-под крана.

«Я трачу $2000 в месяц на дорогие бутылки с водой, которые доставляют мне домой», — признался мужчина.

Мужчина объяснил, что его просто тошнит от вкуса водопроводной воды. Для хранения таких запасов американец даже купил специальный холодильник, но зрители такой расточительности не оценили.

Пользователи посчитали его избалованным.

«Я потерял дар речи. Каждый третий человек не имеет доступа к чистой питьевой воде, а этот парень выбрасывает $2000 в месяц», — прокомментировал один из зрителей.

Ранее мы писали о том, как мужчина нашел в своем саду двухсотлетнее римское кольцо.

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