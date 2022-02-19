В интернете нашли «самую уродливую в мире» рыбу: видео

Пользовательница Instagram под ником @frankienickole поделилась роликом: под водой плавает неопознанная рыба с пугающей улыбкой. Подписчики быстро окрестили ее «самой страшной рыбой в мире». Сама пользовательница озвучила ролик: «Не уверена, что это за странная рыба. Но из-за такого я не плаваю в каналах и реках».