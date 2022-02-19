В интернете нашли «самую уродливую в мире» рыбу: видео

Пользовательница Instagram под ником @frankienickole поделилась роликом: под водой плавает неопознанная рыба с пугающей улыбкой. Подписчики быстро окрестили ее «самой страшной рыбой в мире». Сама пользовательница озвучила ролик: «Не уверена, что это за странная рыба. Но из-за такого я не плаваю в каналах и реках».
Комментаторы шутят о необычной внешности:
«Если бы фраза „где мои обнимашки“ было бы рыбой».
«Говорят, что „в море еще много рыбы“. Вот, как выглядит это рыба».
«Это вообще-то хранитель канала, прояви уважение».
«Не обижай моего мальчика Битлджуса [отсылка к одноименному герою фильма Тима Бертона — прим. ред]».
«Он просто пытается связаться с вами по поводу продления гарантии на автомобиль».
«Это мой бывший».
«У этой рыбы был ковид».
Бывалые рыбаки отметили, что рыба в ролике — просто кейпкодский карась.
«Это кейпкодский карась, я постоянно таких ловлю».
Особенность этой морской рыбы — острые шипы на спине и ряд коротких зубов, напоминающих человечьи. Такая «улыбка» помогает карасю быстро раздавить добычу.
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