Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-4° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
2 часа назад

В интернете нашли «самую уродливую в мире» рыбу: видео

Мира Маркина

Пользовательница Instagram под ником @frankienickole поделилась роликом: под водой плавает неопознанная рыба с пугающей улыбкой. Подписчики быстро окрестили ее «самой страшной рыбой в мире». Сама пользовательница озвучила ролик: «Не уверена, что это за странная рыба. Но из-за такого я не плаваю в каналах и реках».

Комментаторы шутят о необычной внешности:

«Если бы фраза „где мои обнимашки“ было бы рыбой».

«Говорят, что „в море еще много рыбы“. Вот, как выглядит это рыба».

«Это вообще-то хранитель канала, прояви уважение».

«Не обижай моего мальчика Битлджуса [отсылка к одноименному герою фильма Тима Бертона — прим. ред]».

«Он просто пытается связаться с вами по поводу продления гарантии на автомобиль».

«Это мой бывший».

«У этой рыбы был ковид».

Бывалые рыбаки отметили, что рыба в ролике — просто кейпкодский карась.

«Это кейпкодский карась, я постоянно таких ловлю».

@frankienickole

Особенность этой морской рыбы — острые шипы на спине и ряд коротких зубов, напоминающих человечьи. Такая «улыбка» помогает карасю быстро раздавить добычу.

legion-media.ru

Ранее «Рамблер» показывал, как якуты готовят настоящую северную строганину.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители