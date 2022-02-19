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56 минут назад

Мошенник оформил на россиянку миллионные кредиты через приложение

Даша Краснова

Мошенник оформил на россиянку миллионные кредиты через приложение. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Мошенник оформил на россиянку миллионные кредиты через приложение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Преступник сработал по старой схеме: сначала представился сотрудником банка, потом заявил, что женщине необходимо установить конкретное приложение на свой смартфон. Приложение должно было помочь сохранить денежные средства на ее банковском счете.

Когда россиянка выполнила все рекомендации, преступник получил доступ ко всей информации в ее телефоне и оформил на ее имя кредиты на общую сумму в четыре миллиона рублей.

До этого мы рассказывали про 6 главных фраз телефонных мошенников.

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