Мошенник оформил на россиянку миллионные кредиты через приложение. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Преступник сработал по старой схеме: сначала представился сотрудником банка, потом заявил, что женщине необходимо установить конкретное приложение на свой смартфон. Приложение должно было помочь сохранить денежные средства на ее банковском счете.

Когда россиянка выполнила все рекомендации, преступник получил доступ ко всей информации в ее телефоне и оформил на ее имя кредиты на общую сумму в четыре миллиона рублей.