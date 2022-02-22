Как мошенники «гипнотизируют» россиян

Попав в ловушку мошенников, жертвы часто утверждают, что действовали «словно в тумане». О том, что этот «туман» из себя представляет и как ему противостоять, рассказал в интервью радио Sputnik Алексей Сизов, руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет».

Поддаться манипуляциям злоумышленника может любой человек – вне зависимости от его возраста и социального статуса. Все дело в использовании аферистами методов нейролингвистического программирования. И знают их не только телефонные мошенники, но и уличные гадалки.

«Это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые заставляют человека по-другому относиться к словам. Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая «туманность», — объяснил разницу эксперт.

Противостоять «профессионалам» простому человеку довольно сложно. Поэтому лучший способ защитить себя – считает эксперт – это немедленно прекратить разговор.

«Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам», — порекомендовал Алексей Сизов.