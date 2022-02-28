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28 февраля

У собак обнаружили новое чувство

Стелла Шмель

Ученые из Миланского университета под руководством Федерики Пиронне изучили собак и обнаружили у них ранее не исследованное чувство. Оказывается, при смерти своих близких друзей-собак они могут испытывать грусть и скорбеть.

У собак обнаружили новое чувство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Подробно исследование описано в научном журнале Scientific Reports.

Было проанализировано поведение 426 псов, которые ранее проживали вместе с другими собаками, а потом те скончались. Оказалось, что у 90% собак страдали от ощущения потери.

Если хозяин также переживал, что чувство скорби у псов усиливалось тоже.

Собаки отказывались от еды, от игр и становились малоподвижны.

Кстати, ранее исследователи обнаружили скорбь у слонов, косаток и шимпанзе.

Ранее мы писали, что известно об "эффекте Соляриса".

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