У собак обнаружили новое чувство

Ученые из Миланского университета под руководством Федерики Пиронне изучили собак и обнаружили у них ранее не исследованное чувство. Оказывается, при смерти своих близких друзей-собак они могут испытывать грусть и скорбеть.
Подробно исследование описано в научном журнале Scientific Reports.
Было проанализировано поведение 426 псов, которые ранее проживали вместе с другими собаками, а потом те скончались. Оказалось, что у 90% собак страдали от ощущения потери.
Если хозяин также переживал, что чувство скорби у псов усиливалось тоже.
Собаки отказывались от еды, от игр и становились малоподвижны.
Кстати, ранее исследователи обнаружили скорбь у слонов, косаток и шимпанзе.
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