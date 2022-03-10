Найдено судно знаменитого покорителя Антарктики

Затонувшая баркентина путешественника Эрнеста Шеклтона оказалась у берегов Антарктиды. Новость о находке сообщило издание The Guardian.

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Вторая экспедиция Эрнеста Шеклтона закончилась неудачей: трехмачтовое судно «Эндьюранс» затонуло в 1915 году.

Его обнаружили примерно в шести с половиной километрах от места крушения, отмеченного капитаном баркентины Фрэнком Уорсли. Несмотря на сто лет под толщей ледяной воды судно хорошо сохранилось. Микроорганизмы не повредили «Эндьюранс», так как на такой глубине – свыше трех тысяч метров – их просто нет.

На поиски затонувшего судна потратили десять миллионов долларов. Для операции наняли 64 человека, арендовали ледокол S. A. Agulhas II вместе 46 членами его команды. Инвестор, который понес все расходы, предпочел остаться анонимным.

Шеклтон мечтал добраться до берегов Антарктиды, а затем пересечь континент на собачьих упряжках. Однако, когда «Эндьюранс» застрял во льдах, ему пришлось думать о спасении команды. Все вместе они добрались всего на трех шлюпках до необитаемого острова (Элефант). Оттуда Эрнест Шеклтон, капитан Фрэнк Уорсли и еще четверо членов команды поплыли к британскому острову Южная Георгия. Преодолев путь в тысячу километров, смельчаки смогли найти помощь для тех участников экспедиции, кто остался на Элефанте.