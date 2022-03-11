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20 минут назад

Видео: крокодил поймал крылана в прыжке

Мария Каткова

В Австралийском штате Квинсленд крокодил выпрыгнул из воды и поймал крылана в прыжке. Происходящее снял на видео мужчина Дэвид Уайт, который работает в компании по организации круизов для наблюдения за рептилиями. О записи рассказало издание Newsweek.

На кадрах видно, как над рекой Дейнтри в Австралии летает стя летучих лисиц. В какой-то момент огромный крокодил выпрыгивает из воды и хватает одну из них.

"Я видел, как крокодилы возбуждаются, когда лисицы пьют воду, но за 25 лет я никогда не видел, чтобы они выпрыгивали из воды и ловили их", — прокомментировал видео Уайт. Он также добавил, что был шокирован скоростью и точностью крокодила.

Гребнистые крокодилы имеют большой ареал обитания. Он начинается от восточного побережья Индии и заканчивается в Северной Австралии. Крокодилы питаются другими животными и охотятся, как правило, в сумерках.

Ранее на видео попали жующие салат капибары.

Истории,Видео,Дэвид Уайт,
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