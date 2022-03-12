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20 минут назад

Соцсети в восторге от ролика "яйцо в океане". Что в нем удивительного

Диана Товсепова

В соцсетях то и дело появляются видеоролики, вызывающие шумные обсуждения.

Ролик под названием "яйцо в океане" будто загипнотизировал пользователей TikTok и Instagram. Его автором стал популярный американский дайвер @ShangerDanger. Помимо увлечения подводными глубинами, он увлекается ее и тем, что спускает к морскому дну обычное куриное яйцо.

Достигнув глубины в более, чем 10 метров, дайвер решает разбить яйцо, но оно будто остается целым. Это и "гипнотизирует" пользователей. Многие начали спорить о том, как яйцу удалось остаться целым и не «разлететься» по всему океану.

Эксперты объясняют, что давление увеличивается по мере погружения вводу, увеличивается. При таком условии форма яйца удерживается только силой воды.

Ранее мы писали о том, как 109-летний тайский монах набирает популярность в TikTok.

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