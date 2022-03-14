Археологи обнаружили артефакты древних охотников в леднике

Археологи обнаружили артефакты древних охотников на северных оленей в Норвегии. Возраст некоторых предметов оценили в 1700 лет. О находке сообщает журнал Live Science.

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Исследователи изучали территорию, которая открылась после таяния ледника на внутреннем горном пике Сандгровскарет. Группа нашла пять охотничьих стрел и 40 укрытий из камня. Археологи объясняют: племена подстерегали добычу, прячась за каменными укрытиями. Стрелы летали максимум 20 метров, а потому укрытия ставили как можно ближе к поселениям оленей. Когда добыча приближалась, охотник вставал и стрелял из лука.

Эксперты сделали вывод, что оружие датируется 300-600 годами нашей эры. У трех стрел сохранился железный наконечник. Один относился к редкому типу — ранее он не встречался на участках тающих ледников. Стрелы без наконечников могли быть произведены в первом тысячелетии до нашей эры.

Команда также обнаружила 77 кусков оленьего рога и кости и 32 палки. Артефакты датируются 200-1000 годами нашей эры.

Исследование показало, что площадь ледников в Норвегии сократилась на 14%, если сравнивать с периодом 1999-2006 годов.