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1 час назад

Полицейский перекрыл движение, чтобы выдры перешли дорогу

Дарья Амосова

Сингапурское издание Mothership сообщает: местный полицейский остановил дорожное движение, чтобы семейство выдр смогло перейти дорогу.

Полицейский перекрыл движение, чтобы выдры перешли дорогу
Фото: sgooolguy1974/TikToksgooolguy1974/TikTok

Инцидент произошел рядом с официальной резиденцией и офисом президента Сингапура "Истана". Полицейский заметил, что животные собираются перебегать оживленную улицу. Страж порядка перекрыл движение с двух сторон, чтобы выдры сделали это безопасно. Всего дорогу перешли 16 выдр.

Автомобилисты не поехали даже на зеленый сигнал светофора, ожидая, пока семейство благополучно доберется до той стороны. "Переправа" через дорогу из пяти полос заняла две минуты. Дольше всех шла последняя выдра.

СМИ отмечают, что по дороге ехал двухэтажный автобус с туристами. Они сделали несколько фотографий с места событий и сняли видео для TikTok. Сейчас оригинальный ролик недоступен.

Полиция не дает комментариев относительно инцидента.

В Сингапуре любят и уважают выдр. Животные быстро адаптировались к городскому пространству и не боятся компании человека.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что американка клонировала любимого кота и сильно удивилась. Девушка потратила 25 тысяч долларов, чтобы клонировать своего умершего питомца. Процедура заняла четыре года.

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