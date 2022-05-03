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1 час назад

Видео: капибара съела мороженое и умилила всех

Мария Каткова

Мужчина по имени Коди ведет блог о том, как живет с капибарой. Его необычного питомца зовут ДжоДжо, и в своих роликах хозяин показывает, как устраивает быт вместе с ним. ДжоДжо оказался необычной капибарой. Они питаются преимущественно ягодами и травами, а ДжоДжо любит "человеческую" еду. На видео Коди показал, как его домашнее животное лакомится фруктовым льдом. Комментаторы оказались в восторге от капибары.

"Он кусает фруктовый лед зубами, и ему все равно. Эти животные совершенны", "Мне нравится, как он резко останавливается перед тем, как куснуть мороженое, настоящий хищник", "Он ест с закрытым ртом. Настоящий джентльмен", "Он ест мороженое, чтобы получить настоящий приз — палочку от него"

Ранее на видео попали капибары, которые жевали салат.

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