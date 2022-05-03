Видео: капибара съела мороженое и умилила всех

Мужчина по имени Коди ведет блог о том, как живет с капибарой. Его необычного питомца зовут ДжоДжо, и в своих роликах хозяин показывает, как устраивает быт вместе с ним. ДжоДжо оказался необычной капибарой. Они питаются преимущественно ягодами и травами, а ДжоДжо любит "человеческую" еду. На видео Коди показал, как его домашнее животное лакомится фруктовым льдом. Комментаторы оказались в восторге от капибары.