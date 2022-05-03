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3 часа назад

Обезьяна удивилась фокусу с исчезновением и попала на видео

Мария Каткова

Видеоролик был снят в зоопарке испанской Барселоны. На кадрах видно, как мужчина подходит к вольеру с обезьянами и привлекает на себя внимание одной из тех, кто лежал и скучал. Как только обезьяна видит белый стаканчик, она становится заинтересованной в фокусе. На видео она внимательно следит за происходящим и даже реагирует на волшебство. В конце фокусник раскрыл секрет исчезновения из стакана.

Многие комментаторы посчитали, что обезьяна удивилась фокусу, а другие уверены, что она всего лишь посмеялась над мужчиной, который решил ее обмануть. Некоторые пользователи пошутили, что потом обезьяна пошла рассказывать своим сородичам неловкую ситуацию или о том, что она удивилась для того, чтобы не задеть чувства мужчина и показать ему, что он хороший фокусник.

Ранее сообщалось о необычном животном под названием вискаша, которая выглядит как усатый кролик.

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