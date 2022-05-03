Обезьяна удивилась фокусу с исчезновением и попала на видео

Видеоролик был снят в зоопарке испанской Барселоны. На кадрах видно, как мужчина подходит к вольеру с обезьянами и привлекает на себя внимание одной из тех, кто лежал и скучал. Как только обезьяна видит белый стаканчик, она становится заинтересованной в фокусе. На видео она внимательно следит за происходящим и даже реагирует на волшебство. В конце фокусник раскрыл секрет исчезновения из стакана.

Многие комментаторы посчитали, что обезьяна удивилась фокусу, а другие уверены, что она всего лишь посмеялась над мужчиной, который решил ее обмануть. Некоторые пользователи пошутили, что потом обезьяна пошла рассказывать своим сородичам неловкую ситуацию или о том, что она удивилась для того, чтобы не задеть чувства мужчина и показать ему, что он хороший фокусник.