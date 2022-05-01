Австралия славится своей необычной природой и обилием диких животных, не существующих нигде в мире. Одними из редких местных животных являются коалы. Мужчина из Австралии вышел на улицу около своего дома и заметил двух коал, которые забирались на дерево. Одна из них упала и так расстроилась, что начала истошно кричать. После этого она попыталась еще раз, но у нее вновь не получилось. В описании к видео мужчина написал, что очень хотел ей помочь, но он не вмешивается в дикую природу, поэтому на всякий случай позвонил в специальную службу спасения коал. Целый день эксперты наблюдали за этой парой и ждали, когда они наконец заберутся на дерево. В итоге, по информации автора видео, к вечеру коалы смогли добраться до верхушки.