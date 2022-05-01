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1 час назад

Видео: коала не смогла залезть на дерево и расстроилась

Мария Каткова

Коала в Австралии попыталась забраться на дерево со своим сородичем, но у нее ничего не получилось. В итоге животное расстроилось из-за того, что совершило много неудачных попыток. Это сняли на видео неравнодушные прохожие.

Австралия славится своей необычной природой и обилием диких животных, не существующих нигде в мире. Одними из редких местных животных являются коалы. Мужчина из Австралии вышел на улицу около своего дома и заметил двух коал, которые забирались на дерево. Одна из них упала и так расстроилась, что начала истошно кричать. После этого она попыталась еще раз, но у нее вновь не получилось. В описании к видео мужчина написал, что очень хотел ей помочь, но он не вмешивается в дикую природу, поэтому на всякий случай позвонил в специальную службу спасения коал. Целый день эксперты наблюдали за этой парой и ждали, когда они наконец заберутся на дерево. В итоге, по информации автора видео, к вечеру коалы смогли добраться до верхушки.

Ранее сообщалось, что грозный муравьед напугал нападающего ястреба и попал на видео.

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