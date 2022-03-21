В древние времена у славян было множество примет, часть из которых дошли до наших лет. Так, например, много суеверий ходит вокруг домашнего порога, и одно из них гласит, что через него нельзя здороваться, чтобы не накликать беду.

Блогер @aroundculture объяснил, откуда появилась эта примета. Соответствующим видео он поделился в своем TikTok-аккаунте. Ролик собрал почти 32 тысячи лайков.

В ролике он рассказал о том, что порог считался, своего рода, порталом между двумя мирами — живых и мертвых. Считалось, что обычный человек его переступить не может — это подвластно только нечисти.