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2 часа назад

Почему нельзя здороваться через порог: видео

Катерина Саломе

В древние времена у славян было множество примет, часть из которых дошли до наших лет. Так, например, много суеверий ходит вокруг домашнего порога, и одно из них гласит, что через него нельзя здороваться, чтобы не накликать беду.

Блогер @aroundculture объяснил, откуда появилась эта примета. Соответствующим видео он поделился в своем TikTok-аккаунте. Ролик собрал почти 32 тысячи лайков.

В ролике он рассказал о том, что порог считался, своего рода, порталом между двумя мирами — живых и мертвых. Считалось, что обычный человек его переступить не может — это подвластно только нечисти.

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