Какие профессии и хобби выбирают самые скучные люди

Ученые из Университета Эссекса, Университета Лимерика и Лондонской школы экономики и политических наук провели опрос, чтобы выяснить, какие профессии и увлечения считаются самыми скучными. Отчет об исследовании появился на страницах научного журнала Personality and Social Psychology Bulletin.

Фото: Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени" Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени"

Большинство респондентов сочли, что самые скучные люди работают аналитиками данных, бухгалтерами, налоговиками и страховщиками. Уборщики и – неожиданно – банкиры также вошли в топ нудных профессий.

Также участникам опроса предложили охарактеризовать вкусы и привычки скучного человека. Выяснилось, что по мнению респондентов, скучные люди недолюбливают жизнь в крупных городах, на досуге чаще всего спят, смотрят телевизор или наблюдают за животными. Религия и математика также оказались в списке неинтересных занятий.

Опрошенные признались, что общение со скучными людьми им не нравится. Ведь они чаще всего демонстрируют некомпетентность и малодушие. И если бы была такая возможность, то респонденты не отказались бы от прибавки в размере не менее пяти тысяч рублей (35 фунтов стерлингов) за каждый потраченный на скучных людей день.