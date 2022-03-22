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41 минуту назад

Какие профессии и хобби выбирают самые скучные люди

Мира Маркина

Ученые из Университета Эссекса, Университета Лимерика и Лондонской школы экономики и политических наук провели опрос, чтобы выяснить, какие профессии и увлечения считаются самыми скучными. Отчет об исследовании появился на страницах научного журнала Personality and Social Psychology Bulletin.

Какие профессии и хобби выбирают самые скучные люди
Фото: Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени"Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени"

Большинство респондентов сочли, что самые скучные люди работают аналитиками данных, бухгалтерами, налоговиками и страховщиками. Уборщики и – неожиданно – банкиры также вошли в топ нудных профессий.

Также участникам опроса предложили охарактеризовать вкусы и привычки скучного человека. Выяснилось, что по мнению респондентов, скучные люди недолюбливают жизнь в крупных городах, на досуге чаще всего спят, смотрят телевизор или наблюдают за животными. Религия и математика также оказались в списке неинтересных занятий.

Опрошенные признались, что общение со скучными людьми им не нравится. Ведь они чаще всего демонстрируют некомпетентность и малодушие. И если бы была такая возможность, то респонденты не отказались бы от прибавки в размере не менее пяти тысяч рублей (35 фунтов стерлингов) за каждый потраченный на скучных людей день.

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