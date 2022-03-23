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3 часа назад

Женщина поймала древнюю рыбу и поставила рекорд

Мария Каткова

Рейчел Харрисон из штата Джорджия в США поймала длиннорылого панцирника и поставила рекорд штата. Об этом сообщает WTOC-TV.

Женщина поймала древнюю рыбу и поставила рекорд
Фото: Georgia DNR Wildlife ResourcesGeorgia DNR Wildlife Resources

19 марта Рейчел рыбачила на реке Куса недалеко от города Ром и поймала длиннорылого панцирника, вес которого составил 14,2 килограмма. Эта цифра оказалась на 220 граммов больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2013 году.

Длиннорылый панцирник —рыба, которая водится в пресной воде, считается одной из самых древнейших на Земле. Археологи, находившие останки этих рыб, утверждают, что они жили 66 миллионов лет назад. Сейчас они продолжают обитать в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что рыбак поймал редчайшего синего омара.

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