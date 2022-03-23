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30 минут назад

Трехсотлетняя загадка Солнца вскоре может быть раскрыта

Мира Маркина

Американские ученые приблизились к раскрытию причины, по которой в течение полувека (с середины 1600-х годов до начала 1700-х) на Солнце не появлялись пятна. Отчет об исследовании опубликован в журнале The Astronomical Journal.

Трехсотлетняя загадка Солнца может быть раскрыта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дело в том, что количество пятен на Солнце изменяется в течение одиннадцатилетнего цикла. Однако астрономы зафиксировали: поверхность звезды не менялась на протяжении семи десятков лет. Аномалии дали название минимум Маундера. И ее разгадка волновала ученых многие годы.

Ученые из Университета Пенсильвании изучили подобный период на HD 166620 – звезде, которая считается одной из ближайших к нашей системе. Ее цикл изменений длится 17 лет. Известно, что с 2003 года звезда находится в фазе низкой активности. Астрономы отмечают, что дальнейшее наблюдение за этим небесным телом может помочь в раскрытии причин возникновения минимума Маундера, а также в изучении источников ее магнитной активности. Они напрямую воздействуют на продолжительность жизни спутников и, предположительно, на земной климат.

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