Ученые рассказали, когда исчезнут кольца Сатурна

Сатурн является одной из самых узнаваемых планет, однако не благодаря своим размерам (одна из самых крупных), а благодаря кольцам, которые его огибают. Однако ученые сошлись на мнении, что кольца будут с Сатурном не бесконечно и в итоге они исчезнут.

Существует мнение, что кольца были у планеты не с самого ее появления, а образовались не так уж и давно (в планетарном масштабе) - 10-100 млн лет назад. Предполагается, что появились они из-за столкновения планеты со спутником, хотя доподлинно ученым это выяснить не удалось. Кольца состоят из частиц льда и пыли и понемногу истощаются. Происходит это по той причине, что магнитное поле Сатурна притягивает эти частицы, и они сгорают в слоях его атмосферы. Издание Planet Today сообщает, что ученые назвали это явление "кольцевым дождем". Учитывая все факторы и скорость исчезновения колец, представители науки пришли к выводу, что Сатурн может их лишиться окончательно примерно через 300 млн лет.