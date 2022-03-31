Украденная собака нашлась через десять лет

«Как только он вошел в комнату и услышал голос моего отчима, он сразу побежал к нему, перевернулся на спину и позволил почесать ему животик. Он определенно узнал его. А что касается меня, узнавание заняло у него больше времени. Верите или нет, сейчас я выгляжу и говорю совсем не так, как когда мне было 12 лет», — отметила девушка.