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1 час назад

Украденная собака нашлась через десять лет

Диана Товсепова

Англичанка нашла своего пса, украденного 10 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Украденная собака нашлась через десять лет
Фото: Simple-fauna.ruSimple-fauna.ru

22-летняя жительница Великобритании Таэ Беннетт 10 лет назад выгуливала в парке недалеко от дома своего двухлетнего чихуахуа по кличке Олли. Тогда на нее напали грабители, перезали поводок и вместе с собакой скрылись.

Недавно девушке позвонили и сообщили, что собака нашлась на детской площадке в 30 километрах от места, где была украдена 10 лет назад. Беннет была шокирована.

«Моей семье позвонили из Управления по защите животных Совета Хаунслоу и сообщили, что была найдена бездомная собака. Благодаря узнаваемому окрасу и микрочипу они идентифицировали его как Олли», — рассказала британка.

Узнав о найденном друге детства девушка расплакалась.

«Это было невероятно. Никогда не думала, что такое случится. Олли нашли в парке дети. Я не представляю, откуда он там взялся», — заявила Беннетт.

Олли оказался здоров и смог вернуться домой к семье.

«Как только он вошел в комнату и услышал голос моего отчима, он сразу побежал к нему, перевернулся на спину и позволил почесать ему животик. Он определенно узнал его. А что касается меня, узнавание заняло у него больше времени. Верите или нет, сейчас я выгляжу и говорю совсем не так, как когда мне было 12 лет», — отметила девушка.

Ранее мы писали о другой британке, подарившей своей собаке ошейник за 86 миллионов.

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