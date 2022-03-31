Украденная собака нашлась через десять лет

Англичанка нашла своего пса, украденного 10 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.
22-летняя жительница Великобритании Таэ Беннетт 10 лет назад выгуливала в парке недалеко от дома своего двухлетнего чихуахуа по кличке Олли. Тогда на нее напали грабители, перезали поводок и вместе с собакой скрылись.
Недавно девушке позвонили и сообщили, что собака нашлась на детской площадке в 30 километрах от места, где была украдена 10 лет назад. Беннет была шокирована.
«Моей семье позвонили из Управления по защите животных Совета Хаунслоу и сообщили, что была найдена бездомная собака. Благодаря узнаваемому окрасу и микрочипу они идентифицировали его как Олли», — рассказала британка.
Узнав о найденном друге детства девушка расплакалась.
«Это было невероятно. Никогда не думала, что такое случится. Олли нашли в парке дети. Я не представляю, откуда он там взялся», — заявила Беннетт.
Олли оказался здоров и смог вернуться домой к семье.
«Как только он вошел в комнату и услышал голос моего отчима, он сразу побежал к нему, перевернулся на спину и позволил почесать ему животик. Он определенно узнал его. А что касается меня, узнавание заняло у него больше времени. Верите или нет, сейчас я выгляжу и говорю совсем не так, как когда мне было 12 лет», — отметила девушка.
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