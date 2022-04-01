Женщина выиграла 263 миллиона и пожаловалась на жизнь

Жительница Великобритании Джейн Парк выиграла 2,4 миллиона фунтов стерлингов (около 263 миллионов рублей) за девять лет в азартные игры и назвала свою жизнь пустой. Об этом сообщает The Sun.

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В 2013 году девушка прославилась как самая юная победительница лотереи Euromillions, выиграв один миллион фунтов стерлингов в 17 лет. А в 2022 году сразу три ставки Парк на скачках в Челтнеме принесли ей еще 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Несмотря на удачу, Джейн призналась, что выигрыши принесли ей много несчастий:

"Я понимаю, как легко жизнь может выйти из-под контроля. Я на себе это испытала".

Она вспомнила, как чуть не умерла от сепсиса после неудачной утяжки живота в Бразилии. Также Парк лишалась прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. По словам девушки, выигрыши принесли в ее жизнь только пустоту.