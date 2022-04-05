Названы свойственные миллионерам черты личности

Немецкие исследователи из Свободного университета Берлина и Вестфальского университета выяснили, какие черты характерны для миллионеров. Статья опубликована в журнале Humanities and Social Sciences Communications.

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Ученые проанализировали данные о роде занятий, заработке, здоровье, удовлетворенности жизни людей. В выборку попали более чем 2000 состоятельных людей, в их числе 1100 миллионеров, чей капитал в среднем - около четырех миллионов евро.

Как оказалось, миллионерам присуща большая экстраверсия и эмоциональная стабильность, они готовы рисковать и более ответственны. Чаще эти черты свойственны людям, считающим, что добились всего сами.

«Это первое исследование, описывающее личность миллионеров на основе достоверных данных. Поскольку богатые люди оказывают особое влияние на процессы принятия решений в обществе, а личность оказывает определяющее влияние на то, как люди думают и ведут себя, исследование личностных черт миллионеров имеет большое социальное значение», — написали авторы работы.