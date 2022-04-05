Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
2 часа назад

Названы свойственные миллионерам черты личности

Мира Маркина

Немецкие исследователи из Свободного университета Берлина и Вестфальского университета выяснили, какие черты характерны для миллионеров. Статья опубликована в журнале Humanities and Social Sciences Communications.

Названы свойственные миллионерам черты личности
Фото: PixabayPixabay

Ученые проанализировали данные о роде занятий, заработке, здоровье, удовлетворенности жизни людей. В выборку попали более чем 2000 состоятельных людей, в их числе 1100 миллионеров, чей капитал в среднем - около четырех миллионов евро.

Как оказалось, миллионерам присуща большая экстраверсия и эмоциональная стабильность, они готовы рисковать и более ответственны. Чаще эти черты свойственны людям, считающим, что добились всего сами.

«Это первое исследование, описывающее личность миллионеров на основе достоверных данных. Поскольку богатые люди оказывают особое влияние на процессы принятия решений в обществе, а личность оказывает определяющее влияние на то, как люди думают и ведут себя, исследование личностных черт миллионеров имеет большое социальное значение», — написали авторы работы.

Ранее женщина выиграла 263 миллиона и пожаловалась на жизнь.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители