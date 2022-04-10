В 2013 молодые корейцы придумали необычный тренд — фотографироваться с картошкой, поднесенной к носу. Подробнее о необычной акции рассказал пользователь TikTok под ником @hangugo_hapshida. Видео набрало 1, 5 млн просмотров и 165 тысяч лайков.

Такой жест — шутка над бывшим президентом Южной Кореи, которая решила понюхать клубень картофеля во время фотосессии для избирательной кампании. В ходе предвыборной гонки Пак Кын Хе посетила рядовой рынок страны, чтобы показать свою близость к народу. Кандидат в президенты поднесла к носу клубень картофеля, который по природе не имеет запаха.

Пользователи корейского интернета начали шуточный флешмоб — сфотографироваться с картошкой, сделав вид, что она пахнет чем-то приятным. «[Это] запах крахмала или грязи», — отметил один из комментаторов под видео @hangugo_hapshida.

Другие комментаторы отметили, что нюхать картофель — не такая уж плохая идея.

«Так можно прогнившую определить и подмороженную, так что смысл все же есть»;

«Я нюхаю овощи и фрукты, недавно прочитала что многие так делают. Происходит машинально»;

«У картофеля божественный запах сырого подвала, вот не надо тут».