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1 час назад

Задержанные на границе картины вернулись в  Россию

Катя Кобышева

Мировые шедевры из коллекции Государственного Эрмитажа вернулись в страну. Об этом музей сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее картины, принадлежащие Эрмитажу, был задержаны на границе с Финляндией, но в конце концов было принято решение их пропустить. Среди них работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрена, картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини». Эти картины участвовали в выставке в Италии, были предположения, что всю коллекцию не выпустят из Европы, но, к счастью, они не оправдались.

Тем не менее власти Франции все же оставили две картины из коллекции Морозовых. Об этом написало агентство France Presse со ссылкой на минкульт Франции. Одна из картин принадлежит российскому бизнесмену, чьи активы в настоящее время заморожены из-за санкций.

Накануне ученые нашли останки динозавра, умершего в день столкновения Земли с астероидом.

Истории,Видео,Эрмитаж,
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