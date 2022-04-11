Пользователи Reddit раскрыли секреты успешного собеседования

На сайте Reddit автор под ником annadaydreaming3 запустила обсуждение процесса трудоустройства. Пользователи в комментариях дали несколько советов новичкам по успешному прохождению собеседования.

Фото: unsplash.co unsplash.co

Автор треда считает, что успех зависит от отношения к собеседованию. Если представить, что вы пришли на интервью работодателя, а не потенциального работника, то это поможет понять, стоит ли тратить на компанию свое время. Кроме того, такой кандидат выглядит более уверенным в себе.

Один из комментаторов рекомендовал задавать на встрече с потенциальным работодателем вопросы, которые помогут быстро определить, подходят ли кандидат и компания друг другу. Например:

«Есть ли в компании текучка кадров?»

«Буду ли я работать из дома или из офиса, и кто будет решать это?»

«Какие задачи я должен помогать вам решать?»

Другой пользователь Reddit рассказал, что менее волнительно проходить собеседование, когда вы еще не уволились с предыдущей работы.

«Я задавал работодателю вопросы вроде: «Как компания будет помогать мне при выполнении моих задач?», и в итоге это помогло мне получить приглашение на работу», — объяснил он.

За сутки публикация annadaydreaming3 более четырех тысяч лайков и десятки комментариев опытных соискателей.