Саманта Кристофоретти - первая итальянская женщина, побывавшая в космосе. Она высказала свое мнение о первом полете человека на космическом корабле: «Полет советского космонавта Юрия Гагарина стал настоящим "символом" для человечества».

«И это то, что мы празднуем: 12 апреля мы отмечаем начало космической эры для всех нас, людей. Международный день полета человека в космос не должен быть предметом политических дискуссий».

Кристофоретти призвала не вмешивать политику в такой важный для всего человечества вопрос. Она отметила, что тренировала выход в открытый космос в скафандре российского производства. И не исключает возможности выйти в открытый космос именно с российским коллегой, во время своей миссии на МКС.