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1 час назад

Итальянская женщина-космонавт прокомментировала полет Гагарина

Мира Маркина

Саманта Кристофоретти - первая итальянская женщина, побывавшая в космосе. Она высказала свое мнение о первом полете человека на космическом корабле: «Полет советского космонавта Юрия Гагарина стал настоящим "символом" для человечества».

«И это то, что мы празднуем: 12 апреля мы отмечаем начало космической эры для всех нас, людей. Международный день полета человека в космос не должен быть предметом политических дискуссий».

Кристофоретти призвала не вмешивать политику в такой важный для всего человечества вопрос. Она отметила, что тренировала выход в открытый космос в скафандре российского производства. И не исключает возможности выйти в открытый космос именно с российским коллегой, во время своей миссии на МКС.

Ближайший полет к МКС запланирован миссией Crew-4 на 20 апреля. Помимо Кристофоретти на борту космического судна будет еще одна женщина-астронавт - американка Джессика Уоткинс.

Истории,Видео,Саманта Кристофоретти,Юрий Гагарин,
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