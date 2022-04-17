У российской соцсети для грустных появилось приложение

В начале марта появилась первая соцсеть для грустных под названием «Грустнограм». Ее создали разработчики из России. По словам создателей, за четыре дня в соцсети зарегистрировалось 100 тысяч человек. Многие просили сделать приложение для телефона: не всем было удобно сидеть с компьютера или браузера.15 марта стало известно, что у соцсети появилось мобильное приложение. Оно доступно в App Store и Google Play.
Команда соцсети рассказывала о процессе работы в телеграм-канале и в официальном паблике ВКонтакте. Над проектом работали четыре человека, а приложение помогли сделать программисты компании ETICON, причем бесплатно.
Приложение выполнено в черно-белых тонах, вместо лайков — разбитые сердца. Пользователи могут видеть публикации подписок и общую ленту, а также вместе грустить. Скачать и пользоваться можно бесплатно.
«Мы делаем эмоциональную сеть, потому что просто не можем ее НЕ делать. Здесь ты можешь быть собой и чувствовать себя как дома. Выражать любые эмоции и ощущать, что тебя понимают. Встречаться с тем, что тебя успокаивает. „Грустнограм“ про главное, про твое. Фотографии здесь всегда черно-белые, вместо лайков разбитые сердечки и каждый участник сообщества готов разделить твои чувства. Знаешь, ведь вместе не так грустно», — отметили создатели.
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