У российской соцсети для грустных появилось приложение

«Мы делаем эмоциональную сеть, потому что просто не можем ее НЕ делать. Здесь ты можешь быть собой и чувствовать себя как дома. Выражать любые эмоции и ощущать, что тебя понимают. Встречаться с тем, что тебя успокаивает. „Грустнограм“ про главное, про твое. Фотографии здесь всегда черно-белые, вместо лайков разбитые сердечки и каждый участник сообщества готов разделить твои чувства. Знаешь, ведь вместе не так грустно», — отметили создатели.