Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
4 часа назад

У российской соцсети для грустных появилось приложение

Дарья Амосова

В начале марта появилась первая соцсеть для грустных под названием «Грустнограм». Ее создали разработчики из России. По словам создателей, за четыре дня в соцсети зарегистрировалось 100 тысяч человек. Многие просили сделать приложение для телефона: не всем было удобно сидеть с компьютера или браузера.15 марта стало известно, что у соцсети появилось мобильное приложение. Оно доступно в App Store и Google Play.

У российской соцсети для грустных появилось приложение
Фото: unsplash.comunsplash.com

Команда соцсети рассказывала о процессе работы в телеграм-канале и в официальном паблике ВКонтакте. Над проектом работали четыре человека, а приложение помогли сделать программисты компании ETICON, причем бесплатно.

«Грустнограм»

Приложение выполнено в черно-белых тонах, вместо лайков — разбитые сердца. Пользователи могут видеть публикации подписок и общую ленту, а также вместе грустить. Скачать и пользоваться можно бесплатно.

«Мы делаем эмоциональную сеть, потому что просто не можем ее НЕ делать. Здесь ты можешь быть собой и чувствовать себя как дома. Выражать любые эмоции и ощущать, что тебя понимают. Встречаться с тем, что тебя успокаивает. „Грустнограм“ про главное, про твое. Фотографии здесь всегда черно-белые, вместо лайков разбитые сердечки и каждый участник сообщества готов разделить твои чувства. Знаешь, ведь вместе не так грустно», — отметили создатели.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что слишком дружелюбную тюлениху пришлось отучать от общения с людьми.

Истории,Google,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители