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2 часа назад

Рыбаки сняли приплывших к ним китов: видео

Мария Иглина

В Мурманской области российским рыбакам удалось снять на видео китов, которые подплыли к ним. Ролик появился на YouTube-канале "Телекомпания ТВ-21. Мурманск".

Встреча между китами и рыбаками состоялась около полуострова Рыбачий в Баренцевом море. На ролике можно увидеть спины и хвостовые плавники огромных китов, которые принадлежат виду горбатых.

Рыбаки, которым удалось запечатлеть млекопитающих, также отметили, что киты подплывали к их лодке с двух сторон, а над местом их всплытия кружила стая чаек.

Ранее кот переплыл канал, чтобы его не спасали волонтеры.

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