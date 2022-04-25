Рыбаки сняли приплывших к ним китов: видео

В Мурманской области российским рыбакам удалось снять на видео китов, которые подплыли к ним. Ролик появился на YouTube-канале "Телекомпания ТВ-21. Мурманск".

Встреча между китами и рыбаками состоялась около полуострова Рыбачий в Баренцевом море. На ролике можно увидеть спины и хвостовые плавники огромных китов, которые принадлежат виду горбатых.