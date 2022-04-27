Когда посты у православных в России в 2023 году

Пост в христианской церкви — период самоограничения в еде, увлечениях, общении с людьми. Рассмотрим, когда великий пост в 2023 году у православных в России, когда начинаются и заканчиваются остальные посты.

Что такое пост и зачем он нужен

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Те, кто думает, что поститься означает есть или не есть определённые продукты, ошибаются. Пост — это также духовное очищение, избавление души от похоти, алчности и других плохих качеств. Пост нужен, чтобы люди уединялись с собой и размышляли о жизни, исправляли свои слабые стороны и укрепляли сильные, чтобы научиться контролировать мысли, желания, усилить внимание к роли духовности в жизни, воспитанию воли. Бывает пост телесный и душевный.

Телесный пост означает ограничения в питании. В этот период разрешена лишь определенная пища и в небольших количествах. Душевный пост подразумевает:

Ограничение развлечений. Обязательный контроль потребляемой информации, ее количества и качества. Нахождение наедине с собой, реже разговаривая с другими людьми.

Со слов священника Александра Михайловича П.: «Поститься нужно для того, чтобы очистить и прояснить рассудок, улучшить чувства и настроить волю на благую деятельность. Это то, о чем люди забывают, проживая рутинные дни».

Есть посты, называющиеся еженедельными. По названию всё понятно: по дням недели это среда и пятница. Также существуют посты перед праздниками (перед Рождеством и Пасхой), Апостольский (перед празднованием святых Петра и Павла) и Успенский.

Различаются они и по степени ограничений

Может быть пост, в котором нельзя есть только мясную продукцию. Бывают постные дни, когда нельзя питаться мясом, молоком и мучными изделиями. Также бывают строгие посты, когда нельзя мясо, полуфабрикаты из мяса и колбасу, молочные и кисломолочные продукты, яйца, разные соусы, алкоголь (кроме вина, да и то в определенные дни), мучную продукцию и кондитерскую.

Но сразу начинать голодать не стоит, себя надо приучать постепенно. Пост никогда не должен быть в убыток здоровью. Начать можно с банального, к примеру, не злоупотреблять жирной и сладкой пищей или не есть поздно вечером. Главное — со временем прогрессировать. К примеру, неделю назад вы стали есть меньше сладкой пищи, а со следующей недели поставьте себе целью полный отказ от нее.

Еще важно помнить, что количество еды разное для каждого человека. Одному достаточно съесть полтарелки низкокалорийного салата, а второму может не хватить и двух полных тарелок. Постником называется человек, который ест чуть меньше, чем этого требует организм. Это и есть смысл воздержания.

Священник Василий Антонович Д.:

«Есть брать тему пищи, есть 3 степени: воздержание — после еды должно присутствовать легкое чувство голода, довольство — вы должны чувствовать себя не голодным, но и не сытым, и сытость — можете насытиться, но без обжорства. Каждый имеет право выбрать любую подходящую для него степень по своим возможностям и состоянию здоровья».

Пост имеет оздоровительный эффект, но придерживаются его не по этой причине. Его положительное влияние на организм всегда смотрелось как бонус. Очень часто бывает, что во время воздержания постящиеся чувствуют упадок сил и начинают лениться. Человек был создан для активности, Бог явно не желал, чтобы мы лежали и ничего не делали. Нужно оставаться подвижным и не расслабляться ни на секунду. Если во время воздержания, вы чувствуете, что совсем нет сил, начните есть больше или попробуйте другую пищу, может быть, выбранная вами не приносит нужного количества энергии.

По словам священника Павла М.:

«Если тело требует больше еды — ешьте. Не надо загонять себя в рамки, поставленные церковью, потому что можно навредить своему здоровью, а в мире нет ничего важнее его. Почти полная голодовка нужна только тем, кто уже делал так или на все 100% уверен, что справится с ней, а для этого нужно приучить своё тело. Когда вы ведёте пост, необходимо готовиться к трудностям на этом пути, ведь во время духовной и телесной голодовки могут проявляться внутренние демоны».

Если вы болеете, желательно не придерживаться поста. Но решение зависит от тяжести болезни и желания самого человека. В этом вопросе лучше всего проконсультироваться у врача.

Чтобы получить максимальную пользу от поста, недостаточно просто правильно его провести. Важно и то, насколько мы готовы воздержаться до и после поста. Если следить за мерой всегда, это поможет избавиться от многих искушений. Также важно контролировать себя после поста, ведь чаще всего следом идёт праздник, и многие перестают контролировать себя. Вести пост — значит, постоянно иметь меру в пище.

Когда начинается Великий пост в 2023 году у православных в России

Великий пост — это главный пост, его цель — подготовка верующего к празднованию Пасхи. Он считается строгим постом, во многом ограничивает соблюдающих его людей. В 2023 году великий пост начнется 27 февраля и закончится 15 апреля.

Когда в 2023 году будет Апостольский пост

Это дань памяти святым апостолам Петру и Павлу. Пост ведётся не так строго, как Великий. По выходным разрешается вино. Ограничивает он только в употреблении мясной и молочной продукции. В 2023 году он начнётся 12 июня, а закончится 11 июля.

Когда в 2023 году начнется Успенский пост

Пост проводится в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. По строгости пост он наравне с Апостольским, т. е. нельзя только мясное и молочное, из алкоголя можно вино по выходным. Начинается пост 14 августа и заканчивается 27 августа.

Когда в 2023 году начнется Рождественский пост

Пост перед Рождеством не такой строгий, как великий, но более строгий, чем те же Апостольский и Успенский. Начнётся он 28 ноября, а закончится 7 января.

Когда и какие посты в 2023 году у православных

В 2023 году с 1 по 6 января завершается пост в преддверии Рождества. 18, 20, 25, 27 числа — еженедельные посты. С 20 по 26 февраля идёт пост, когда нельзя питаться мясом. С 27 февраля по 15 апреля — строгий пост в преддверии Пасхи. Также в феврале 1, 3, 15, 17 числа будут еженедельными постами, в апреле — 26 и 28. В мае крупных постов нет, только еженедельные — 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31.

С 12 июня по 11 июля идёт Апостольский пост (по средам и пятницам — строгие дни), еженедельный пост в июне — 2, а в июле — 12, 14, 19, 21, 26, 28 числа. С 14 августа по 27 идёт Успенский пост, еженедельные — 2, 4, 9, 11, 30 числа. В сентябре нет крупных постов, только еженедельные — 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29. В октябре еженедельные посты — 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27. С 28 ноября начинается Рождественский пост и заканчивается он 6 января, также в ноябре еженедельные постные дни — 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24.

Итоги

Пост в христианской церкви — самовольное ограничение в еде, увлечениях, общении с людьми. Он нужен, чтобы люди уединялись с собой и размышляли о жизни, исправляли свои слабые стороны и укрепляли сильные, научились контролировать мысли, желания, усилили внимание к роли духовности в жизни, воспитанию воли.