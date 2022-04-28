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3 часа назад

Старейший снежный барс России попал на камеру

Мира Маркина

В заповеднике на территории Республики Тува автоматические камеры засняли старейшего снежного барса России Хоргая. Об этом сообщается на сайте WWF.

Старейший снежный барс России попал на камеру
Фото: wwf.ruwwf.ru

Редчайшему животному уже 13 лет. Это максимальный возраст ирбисов в дикой природе.

«Хоргая мы легко узнали по характерному рисунку пятен на шкуре. От копчика ниже по хвосту пятна идут, как код Морзе: три пятна — два — одно. На фотографиях рисунок отлично виден, это важно, чтобы сравнивать ирбисов: фотографии должны быть получены с одного ракурса. Так мы отслеживаем разных снежных барсов. Рядом с фотоловушками — большое количество отпечатков лап, остатки добычи. Это значит, Хоргай часто наведывается сюда, активно охотится», — сказал Сергей Спицын, эксперт WWF, научный сотрудник Алтайского заповедника.

wwf.ru

Впервые Хоргая засняли на камеры в 2010 году. Тогда ему уже было около двух лет.

Ранее безумный прыжок россиянина с воздушного шара попал на видео.

Истории,Сергей Спицын,
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