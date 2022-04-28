Старейший снежный барс России попал на камеру

«Хоргая мы легко узнали по характерному рисунку пятен на шкуре. От копчика ниже по хвосту пятна идут, как код Морзе: три пятна — два — одно. На фотографиях рисунок отлично виден, это важно, чтобы сравнивать ирбисов: фотографии должны быть получены с одного ракурса. Так мы отслеживаем разных снежных барсов. Рядом с фотоловушками — большое количество отпечатков лап, остатки добычи. Это значит, Хоргай часто наведывается сюда, активно охотится», — сказал Сергей Спицын, эксперт WWF, научный сотрудник Алтайского заповедника.