Найден затонувший военный корабль времен Первой мировой

Британский портал Royal Navy сообщил о важной находке у берегов Шотландии. В частности, найден подорвавшийся во время Первой мирровой войны на немецкой мине военный корабль Jason Королевского военно-морского флота Великобритании. Он затонул 7 апреля 1917 года и был найден у берегов только спустя 105 лет.

Фото: royalnavy.mod.uk royalnavy.mod.uk

Обломки затонувшего судна, спустя пять лет поисков, нашли возле острова Колл, входящего в состав Внутренних Гебридских островов Шотландии.

В начале удавалось зафиксировать сигнал гидролокатора, а после на глубину 93 метра спустили водолазов.

Потеря судна еще 105 лет назад была подробно задокументирована, а сама трагедия даже запечатлена на фотографию, но найти его было крайне не просто. Все ело в сложном рельефе морского дна, большой глубине и погодных условиях и течении. Так, погружения в этом месте возможны только в определенное время года.

На этот раз дело удалось. Из-за слишком холодной воды, сначала дайверы спустились к судну лишь на 20 минут и успели минимально осмотреть его и вернуться на поверхность. За это время они смогли убедиться, что форма находки похожа на очертания военного корабля с заостренной кормой. Кроме того, дайверы смогли обнаружить характерный винт, две 4,7-дюймовые пушки, посуда и другие детали.

Историки отмечают, что корабль был построен в 1892 году как торпедная канонерская лодка, но позже переделан в тральщик.

Погубившая его мина была заложена немецкой подводной лодкой U-78. Это произошло во время операции по тралению совместно с канонерской торпедной лодкой Circe.

Тонул корабль всего пять минут, но три четверти экипажа смогли спастись. Погибло 25 человек, но пока найдено только одно тело — 25-летнего Стокера Джеймса Блэкмана из Портсмута. Jason сохранился в хорошем состоянии, но мина оторвала ему носовую часть.