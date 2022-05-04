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1 час назад

Мужчина очнулся по дороге в морг, напугав медиков

Мария Иглина

Жителя Китая ошибочно приняли за умершего человека. По дороге в морг мужчина очнулся и напугал врачей. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина очнулся по дороге в морг, напугав медиков
Фото: unsplash.comunsplash.com

В доме престарелых в Шанхае мужчина, болевший коронавирусом, потерял сознание из-за плохого самочувствия. Сотрудники заведения решили, что он умер и вызвали скорую. Медицинский персонал, в свою очередь, организовал перевоз тела в морг.

Когда по дороге мужчина пришел в сознание, ему оказали необходимую помощь. Сейчас состояние жителя Китая стабильное. А местные власти объявили выговор нескольким людям, в том числе директору дома престарелых.

Ранее обезьяна удивилась фокусу с исчезновением и попала на видео.

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