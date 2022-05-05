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3 часа назад

Замдиректора тюрьмы сбежала вместе с заключенным возлюбленным

Диана Товсепова

О ситуации в одной из американских тюрем написали в местных СМИ. Так, замдиректора тюрьмы сбежала вместе с обвиняемым в убийстве заключенным. Об этом сообщает True Crime Daily.

Замдиректора тюрьмы сбежала вместе с заключенным
Фото: PxherePxhere
The Lauderdale County Sheriff’s Office

Инцидент произошел в одной из тюрем Алабамы 29 апреля. Следствие установило, что сотрудница тюрьмы Вики Уайт должна была доставить заключенного-однофамильца Кейси Коула Уайта в суд.

В половине десятого предназначенный для этого автомобиль покинул территорию исправительного учреждения. И исчез. С этого момента местонахождение сотрудницы и заключенного неизвестно.

С помощью показаний заключенных следствие установило, что у Вики и Кейси Коула были "особые отношения" и женщино, возможно, была влюблена.

Коллеги Вики оказались «шокированы и разочарованы». Об этом рассказал окружной прокурор Крис Коннолли.

«Я бы доверил Вики свою жизнь, серьезно. Она была нашей надежной помощницей и отличным сотрудником», — сказал он.

Полиция уже ищет беглецов, но пока нашла лишь личную рацию сотрудницы, надетые на заключенного наручники и находившуюся в машине рацию департамента шерифа.

Мобильный телефон надзирательницы отследить нельзя — он отключен. а машина пока не опознана.

Ранее мы писали о том, как мужчина очнулся по дороге в морг, напугав медиков.

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