На берег выбросило необычное существо

В Южной Африке на берег выбросило существо, напугавшее местных жителей. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Социальные сети Социальные сети

Женщина по имени Али Паулюс заметила необычное животное. Она не смогла понять, что это за существо, поэтому сделала несколько снимков. На фотографии можно увидеть, что существо длиной около двух метров напоминает моллюска с щупальцами.

Специалисты, увидев снимки, пришли к выводу, что женщина столкнулась с гигантским кальмаром. По их словам, этот вид моллюсков обитает на глубине от 300 до 1000 метров и очень редко всплывает на поверхность.