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2 часа назад

В Южной Африке на берег выбросило необычное существо

Мария Иглина

В Южной Африке на берег выбросило существо, напугавшее местных жителей. Об этом сообщает Mirror.

На берег выбросило необычное существо
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Женщина по имени Али Паулюс заметила необычное животное. Она не смогла понять, что это за существо, поэтому сделала несколько снимков. На фотографии можно увидеть, что существо длиной около двух метров напоминает моллюска с щупальцами.

Специалисты, увидев снимки, пришли к выводу, что женщина столкнулась с гигантским кальмаром. По их словам, этот вид моллюсков обитает на глубине от 300 до 1000 метров и очень редко всплывает на поверхность.

Ранее ученые предупредили о вымирании рептилий.

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