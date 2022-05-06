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1 час назад

Ученые выяснили, когда люди встретятся с пришельцами

Мария Иглина

Американское астрономическое общество попыталось предсказать, когда состоится встреча людей с инопланетянами. Им удалось спрогнозировать два развития сценария, однако ни один из них так и не удастся проверить, поскольку из ныне живущих никто не доживет. Размышления ученых опубликованы в The Astrophysical Journal.

Ученые выяснили, когда люди встретятся с пришельцами
Фото: Кадр из фильма "Чужой"Кадр из фильма "Чужой"

Серия симуляций методом Монте-Карло показала, что есть оптимистичный и пессимистичный сценарий. Оптимистичный предусматривает, что в галактике есть 42 тысячи цивилизаций, встреча с которыми возможно состоится через две тысячи лет.

А пессимистичный сценарий предполагает, что встреча состоится не раньше, чем через четыреста лет. И, если верить ему, то в галактике всего 111 цивилизаций.

Однако ученые в своей работе отмечают, что невозможно предугадать, на какой из планет появится жизнь, которая сможет эволюционировать до разумных существ и послать сигналы в космос, чтобы их обнаружили.

Ранее в NASA показали, как "звучит" черная дыра.

Истории,NASA,
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