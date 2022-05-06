Ученые выяснили, когда люди встретятся с пришельцами

Американское астрономическое общество попыталось предсказать, когда состоится встреча людей с инопланетянами. Им удалось спрогнозировать два развития сценария, однако ни один из них так и не удастся проверить, поскольку из ныне живущих никто не доживет. Размышления ученых опубликованы в The Astrophysical Journal.

Фото: Кадр из фильма "Чужой" Кадр из фильма "Чужой"

Серия симуляций методом Монте-Карло показала, что есть оптимистичный и пессимистичный сценарий. Оптимистичный предусматривает, что в галактике есть 42 тысячи цивилизаций, встреча с которыми возможно состоится через две тысячи лет.

А пессимистичный сценарий предполагает, что встреча состоится не раньше, чем через четыреста лет. И, если верить ему, то в галактике всего 111 цивилизаций.