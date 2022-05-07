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1 час назад

Стали известны победители лотереи грин-карт

Мира Маркина

Участники лотереи грин-карт DV-2023, которая проходила с 6 октября по 9 ноября 2021 года, с 12:00 (по Нью-Йорку) 7 мая могут проверить статус своей заявки.

Стали известны победители лотереи грин-карт
Фото: UnsplashUnsplash

Результаты будут доступны на официальном сайте лотереи до 30 сентября 2022 года. После этой даты победители не смогут подать заявление на получение грин-карты.

Для того, чтобы узнать результаты, нужно ввести номер участника лотереи, указать имя, фамилию и год рождения заявителя. Если на открывшейся странице высвечивается письмо со штрих-кодом и своими данными, человек выиграл грин-карту. Эксперты напоминают, что процедура бесплатная, и проходит только на заявленном сайте. Сообщения с просьбами перейти по ссылке и что-то оплатить приходят от мошенников.

При этом выигрыш не является гарантией того, что человек получит грин-карту. Для этого нужно быть полностью готовым к переезду, предоставить все необходимые документы и пройти интервью.

Ранее стало известно, что женщина выиграла в лотерею и раздала 5,6 миллиарда рублей.

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