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2 часа назад

Медуза-«инопланетянка» попала на видео

Мира Маркина

В заливе Монтерей ученые обнаружили необыкновенную медузу – одну из самых крупных представительниц вида Atolla. Чтобы изучить ее, команда исследователей вела подводную съемку.

Медуза похожа на «летающую тарелку» и составляет около 13 см в диаметре. Она может иметь от 26 до 39 щупалец. Как и у 10 известных видов рода Atolla, так и у A. reynoldsi есть канавка вокруг зонтика. Поэтому кажется, что у медузы есть корона.

Atolla живет на глубине, в «полуночной зоне». В отличие от известных видов, у нее нет удлиненного щупальца, которым эти существа обычно ловят добычу (ракообразных, например).

Пока исследователям удалось окончательно идентифицировать лишь один вид необычных медуз. Работы будут продолжены.

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