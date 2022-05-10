Медуза-«инопланетянка» попала на видео

Медуза похожа на «летающую тарелку» и составляет около 13 см в диаметре. Она может иметь от 26 до 39 щупалец. Как и у 10 известных видов рода Atolla, так и у A. reynoldsi есть канавка вокруг зонтика. Поэтому кажется, что у медузы есть корона.