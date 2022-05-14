Мир узнал о квокках благодаря их дружелюбной мимике. Взглянув на этого сумчатого зверька, может показаться, что он приветливо улыбается. Но мало кто знает: квокки – исчезающий вид. Их запрещено вывозить из Австралии. Но путешественники могут увидеть квокку своими глазами в специальных заповедниках. Посетитель одного из них запечатлел, как сумчатый зверек реагирует на жонглирование мячом. Кажется, он и сам не прочь научиться трюку. Ролик доступен на платформе TikTok.

Увидеть квокку в дикой среде сложно. Они живут у болот, в дневное время спят, а ночью бодрствуют. Впервые квокк обнаружил путешественник Виллем де Вламинк в 1696 году. Вот только он решил, что перед ним новый вид гигантских крыс. Однако самый ближайший родственник квокки – кенгуру. И в отличие от “старшего брата” этот зверек совершенно не умеет защищаться хвостом. Он его использует как хранилище для жира на случай голода и холода.

Знаменитая улыбка квокки – результат расслабления жевательных мышц, а не признак хорошего настроения. Поэтому прикасаться к зверькам не советуют. Укус квокки хотя и не опасный, но болезненный.

Также этих животных запрещено угощать человеческой едой или напитками, потому что они могут негативно влиять на и без того небольшую продолжительность жизни сумчатых милашек. В дикой природе квокки живут от десяти до пятнадцати лет. Для них опасность представляют одинаково и лисы, и собаки с кошками.