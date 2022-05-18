Чайка украла из магазина 17 килограммов продуктов

В Британии, в графстве Девон чайка украла из магазина около 17 килограммов продуктов за год. Их общая стоимость составила более 300 фунтов стерлингов (24,5 тысячи рублей). Об этом сообщает издание Metro.

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Местные жители уже привыкли к чайке, которая постоянно прилетает к магазину и даже дали ей имя Стивен. Сотрудники магазина говорят, что она прилетает три раза в день. Чаще всего она крадет сырные начос.

Один из очевидцев рассказал, что видел, как Стивен украл чипсы, взлетел на крышу магазина, а потом поделился добычей с другой чайкой.