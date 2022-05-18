Чайка украла из магазина 17 килограммов продуктов

В Британии, в графстве Девон чайка украла из магазина около 17 килограммов продуктов за год. Их общая стоимость составила более 300 фунтов стерлингов (24,5 тысячи рублей). Об этом сообщает издание Metro.
Местные жители уже привыкли к чайке, которая постоянно прилетает к магазину и даже дали ей имя Стивен. Сотрудники магазина говорят, что она прилетает три раза в день. Чаще всего она крадет сырные начос.
Один из очевидцев рассказал, что видел, как Стивен украл чипсы, взлетел на крышу магазина, а потом поделился добычей с другой чайкой.
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