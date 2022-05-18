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2 часа назад

Чайка украла из магазина 17 килограммов продуктов

Мария Каткова

В Британии, в графстве Девон чайка украла из магазина около 17 килограммов продуктов за год. Их общая стоимость составила более 300 фунтов стерлингов (24,5 тысячи рублей). Об этом сообщает издание Metro.

Чайка украла из магазина 17 килограммов продуктов
Фото: PixabayPixabay

Местные жители уже привыкли к чайке, которая постоянно прилетает к магазину и даже дали ей имя Стивен. Сотрудники магазина говорят, что она прилетает три раза в день. Чаще всего она крадет сырные начос.

Один из очевидцев рассказал, что видел, как Стивен украл чипсы, взлетел на крышу магазина, а потом поделился добычей с другой чайкой.

Ранее сообщалось, что генетики вывели породу злобных хомяков.

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