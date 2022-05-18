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1 час назад

Турчанка 50 лет считала отцом убийцу настоящего отца

Мира Маркина

Беррин живет в Турции. В течение 49 лет она не знала, что мужчина, которого женщина называла отцом, убил ее кровного родителя. Преступление он совершил на почве ревности, сообщает The Sun.

Турчанка 50 лет считала отцом убийцу настоящего отца
Фото: unsplash.comunsplash.com

Беррин узнала о семейной трагедии случайно. Оказалось, что ее мать изменяла нынешнему супругу на протяжении девяти лет. Тот в порыве гнева убил Мустафу Уяника – мужчину, который и был настоящим родителем Беррин. Преступник понес наказание и отбыл срок в исправительной колонии. Все это время Беррин не знала, что ее отец ей не родной.

Сводная сестра Беррин рассказала женщине правду. После этого турчанка подала в суд на мужа своей матери за сокрытие информации о ее происхождении. Тест ДНК показал, что Беррин действительно не является биологической дочерью этого мужчины.

Ранее мы писали о том, как индийские невесты перепутали женихов прямо во время церемонии бракосочетания.

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