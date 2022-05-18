Турчанка 50 лет считала отцом убийцу настоящего отца

Беррин живет в Турции. В течение 49 лет она не знала, что мужчина, которого женщина называла отцом, убил ее кровного родителя. Преступление он совершил на почве ревности, сообщает The Sun.

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Беррин узнала о семейной трагедии случайно. Оказалось, что ее мать изменяла нынешнему супругу на протяжении девяти лет. Тот в порыве гнева убил Мустафу Уяника – мужчину, который и был настоящим родителем Беррин. Преступник понес наказание и отбыл срок в исправительной колонии. Все это время Беррин не знала, что ее отец ей не родной.

Сводная сестра Беррин рассказала женщине правду. После этого турчанка подала в суд на мужа своей матери за сокрытие информации о ее происхождении. Тест ДНК показал, что Беррин действительно не является биологической дочерью этого мужчины.