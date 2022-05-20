Видео: какой была “сталинская ипотека”

В СССР те, кто мечтал улучшить жилищные условия, могли воспользоваться ипотекой. Как выглядел этот финансовый инструмент на практике, рассказал автор TikTok-блога “Секреты Прошлого” (@secretofthepast).

В 1939 году вышло постановление под названием “Правила кредитования индивидуального жилищного строительства рабочих и служащих предприятий”. Согласно тексту документа, заемщику следовало написать на работе заявление о намерении получить кредит для строительства дома. Если человек не работал, то ссуду ему выдавал банк. Следовательно, обращался он тоже в эту организацию.

Справки, подтверждающие платежеспособность и чистоту кредитной истории, собирать не требовалось. Вся информация хранилась на самом предприятии.

Размер кредита, по сегодняшним меркам, кажется смешным – не более пяти тысяч рублей. Выплатить его заемщик обязался в течение пяти лет. “Ипотека” выдавалась под два процента годовых. То есть, взяв ссуду в максимально возможном размере, потребитель переплачивал всего 300 рублей.

Важное условие: не менее 30% стоимости жилья заемщик должен был оплатить сам или своим трудом. Для выплаты ссуды ежемесячно работник отдавал примерно 90 рублей.

Многие сейчас назвали бы такую ипотеку рассрочкой, учитывая ее размер, срок выплаты и процентную ставку.