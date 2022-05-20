Байкальские омули стали неожиданно большими

"В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть таким большим омуль на нерест еще никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы. Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300-350 граммов, сейчас это производители почти по 600-800 граммов",