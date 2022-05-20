Байкальские омули стали неожиданно большими

Особи байкальского омуля увеличились в размерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Петерфельда, руководителя Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
"В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть таким большим омуль на нерест еще никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы. Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300-350 граммов, сейчас это производители почти по 600-800 граммов",
— отметил Петерфельд.
23 мая начнется шестидневная экспедиция, в ходе которой также будут изучены размеры байкальских омулей.
Байкальский омуль представляет собой промысловую ценность. Однако еще в 2017 году был введен запрет на его промышленную и любительскую добычу в связи с сокращением численности. Исключение было сделано лишь для коренных народов Севера и рыбалки зимней удочкой.