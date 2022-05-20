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1 час назад

Байкальские омули стали неожиданно большими

Мария Иглина

Особи байкальского омуля увеличились в размерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Петерфельда, руководителя Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Байкальские омули стали неожиданно большими
Фото: pxhere.compxhere.com

"В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть таким большим омуль на нерест еще никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы. Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300-350 граммов, сейчас это производители почти по 600-800 граммов",

— отметил Петерфельд.

23 мая начнется шестидневная экспедиция, в ходе которой также будут изучены размеры байкальских омулей.

Байкальский омуль представляет собой промысловую ценность. Однако еще в 2017 году был введен запрет на его промышленную и любительскую добычу в связи с сокращением численности. Исключение было сделано лишь для коренных народов Севера и рыбалки зимней удочкой.

Ранее школьник поймал гигантского карпа и установил мировой рекорд.

Истории,Владимир Петерфельд,
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